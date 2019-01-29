2019-01-29T16:01:16+03:00
Общество

В Череповце арестовали за долги 11 автомобилей

11 машин на сумму 1,7 миллионов рублей изъяли череповецкие полицейские в ходе спец мероприятия
Евдокия САХАРОВА
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Сотрудники Управления ФССП России по Вологодской области арестовали транспортные средсва должников по налогам, кридитам и коммуналке. В городе металлургов владелец "Лады Приоры" должен выплатить 90 000 за 31 накопившийся штраф, чтобы получить автомобиль назад. Вологжанин же - хозяин "Volkswagen Transporter" - решил сразу отдать 55 тысяч рублей в пользу Администрации, чтобы не терять свое авто.

Такие рейды судебные приставы и ГИБДД планируют проводить на постоянной основе. Чтобы не встречаться с неприятной неожиданностью, специалисты советуют оплачивать штрафы и долги вовремя. На сайте Управления ФССП можно найти «Банк данных исполнительных производств», чтобы проверить себя и своих родных на наличие задолженностей.

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