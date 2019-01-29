2019-01-29T14:18:41+03:00
Происшествия

16-летний школьник погиб под Вологдой от удара током

Трагедия произошла на одной из строек на улице Коминтерна
Александр Крок
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Он работал на стройке в поселке МолочномОн работал на стройке в поселке МолочномФото: Евгения ГУСЕВА
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Юного жителя поселка Молочное нашли на полу офисного помещения мертвым. Трагедия произошла на одной из строек на улице Коминтерна в полдень. В четверг, 17 января, 16-летний школьник со своим 18-летним другом трудились разнорабочими на укладке полов.

Как предположили следователи, школьник мог получить сильный удар током от стоящей рядом тепловой пушки. На теле несовершеннолетнего, которое обнаружили рабочие бригады, не было видимых повреждений. Сейчас для определения причин гибели назначены судебно-техническая и электротехническая экспертизы.

Само оборудование, которое могло стать причиной смерти ребенка, изъято с предприятия. Возбуждено уголовное дело.

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