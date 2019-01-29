16-летний школьник погиб под Вологдой от удара током

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-29T14:18:41+03:00

Он работал на стройке в поселке Молочном Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедия произошла на одной из строек на улице Коминтерна

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Юного жителя поселка Молочное нашли на полу офисного помещения мертвым. Трагедия произошла на одной из строек на улице Коминтерна в полдень. В четверг, 17 января, 16-летний школьник со своим 18-летним другом трудились разнорабочими на укладке полов.

Как предположили следователи, школьник мог получить сильный удар током от стоящей рядом тепловой пушки. На теле несовершеннолетнего, которое обнаружили рабочие бригады, не было видимых повреждений. Сейчас для определения причин гибели назначены судебно-техническая и электротехническая экспертизы.

Само оборудование, которое могло стать причиной смерти ребенка, изъято с предприятия. Возбуждено уголовное дело.