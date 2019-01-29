2019-01-29T13:45:28+03:00
Происшествия

Пьяный матерщинник испугал работников череповецкой заправки

ЧП произошло около 5 часов вечером
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Мужчина стал скандалить и оскорблять работницуМужчина стал скандалить и оскорблять работницуФото: Олег ЗОЛОТО
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Неизвестный посетитель отличился неадекватным поведением на одной из автозаправочной станции Череповца. Он пришел пьяным на АЗС, стал скандалить и оскорблять работницу. Неадекватный матерщинник напугал женщину, и она вызвала охрану. 34-летний череповчанин на предложение продавца покинуть помещение продолжал ругаться.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, бойцы в течение нескольких минут прибыли на место ЧП. Они «успокоили» агрессивного нарушителя, задержали его и передали сотрудникам полиции.

За мелкое хулиганство любителю выпить грозит до 1000 рублей штрафа или 15 суток ареста.

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