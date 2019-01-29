Полуторогодовалый малыш сломал руку в частном детском садике Вологды

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-29T12:17:18+03:00

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ЧП с малышом произошло в частном детском садике «Улитка». В прошлый понедельник, 21 января, около 8 часов родители привели полуторогодовалого ребенка в дошкольное учреждение на улице Мира в Вологде. До полудня мальчик находился под присмотром воспитателя, но за это время получил закрытый перелом двух костей предплечья.

Сейчас обстоятельства происшествия рассматривает областная прокуратура. Как пояснили в ведомстве, этот детский сад уже раз переименовывали из-за проблем с надзорными ведомствами.

Добавим, что раньше он назывался «Ласточка», а вопросы к руководству садика возникли, когда один из воспитанников вышел из окна первого этажа.

Расследование ЧП продолжается.