Курильщик получил ожоги в вологодской квартире
Из-за плохо затушенной сигареты произошел пожар на улице Чапаева в Вологде. Накануне днем, 28 января, житель девятиэтажки № 31 курил перед сном в постели и не заметил попавшей на матрас искры. Он проснулся, когда на место ЧП уже прибыли пожарные. Спальня в трехкомнатной квартире на 5-м этаже горела вместе с хозяином, которого огнеборцы успели вынести из огня и передать врачам.
Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, возгорание тушили 19 человек личного состава и 6 машин, остальных жильцов здания эвакуировать не пришлось. В квартире повреждена внутренняя отделка комнат, диван и постельные принадлежности. Общая площадь пожара – 10 кв метров.
С ожогами лица, спины и отравлением угарным газом 55-летний хозяин квартиры доставлен в больницу.