2019-01-29T11:37:02+03:00
Происшествия

Курильщик получил ожоги в вологодской квартире

Мужчина мог на смерть не отравиться угарным газом
Александр Крок
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Сообщение на пульт дежурного поступило около 2 часов дняСообщение на пульт дежурного поступило около 2 часов дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за плохо затушенной сигареты произошел пожар на улице Чапаева в Вологде. Накануне днем, 28 января, житель девятиэтажки № 31 курил перед сном в постели и не заметил попавшей на матрас искры. Он проснулся, когда на место ЧП уже прибыли пожарные. Спальня в трехкомнатной квартире на 5-м этаже горела вместе с хозяином, которого огнеборцы успели вынести из огня и передать врачам.

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, возгорание тушили 19 человек личного состава и 6 машин, остальных жильцов здания эвакуировать не пришлось. В квартире повреждена внутренняя отделка комнат, диван и постельные принадлежности. Общая площадь пожара – 10 кв метров.

С ожогами лица, спины и отравлением угарным газом 55-летний хозяин квартиры доставлен в больницу.

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