2019-01-29T11:04:22+03:00
Авто

В Череповце иномарка вылетела на трамвайные пути

Автомобиль перекрыл проезжую часть
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Около часа на месте работали сотрудники ГИБДДОколо часа на месте работали сотрудники ГИБДДФото: по Череповцу ОГИБДД
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Сегодня утром, 29 января, на трамвайных путях улицы Судостроительной произошло дорожное ЧП. В 8 часов 45 минут 53-летний опытный водитель автомобиля «Ниссан-Примера» не справился с управлением и вылетел прямо на рельсы. Движение трамваев в Череповце на данной линии было прервано. На проезжей части образовались небольшие пробки. Около часа на месте работали сотрудники ГИБДД.

Сейчас движение трамваев восстановлено, никто из череповчан не пострадал.

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