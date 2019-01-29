В Череповце иномарка вылетела на трамвайные пути
Автомобиль перекрыл проезжую часть
Около часа на месте работали сотрудники ГИБДДФото: по Череповцу ОГИБДД
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Сегодня утром, 29 января, на трамвайных путях улицы Судостроительной произошло дорожное ЧП. В 8 часов 45 минут 53-летний опытный водитель автомобиля «Ниссан-Примера» не справился с управлением и вылетел прямо на рельсы. Движение трамваев в Череповце на данной линии было прервано. На проезжей части образовались небольшие пробки. Около часа на месте работали сотрудники ГИБДД.
Сейчас движение трамваев восстановлено, никто из череповчан не пострадал.