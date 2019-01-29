Вологжанин украл 120 тысяч из кассы для своего друга

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-29T10:33:33+03:00

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120 тысяч рублей недостачи обнаружила в кассе управляющая одного из салонов связи в Череповце. Она рассказала, что снятие денег со счетов обнаружилось при проведении ревизии. Как сообщили в УМВД по Вологодской области, под подозрение попал 30-летний продавец-кассир. Он рассказал, что занимал у друга деньги из-за увлечения, так как делал ставки на спорт и рассчитывал на проценты. Однако фортуна подвела игрока, и крупную сумму долга он вернул из рабочей кассы.

За присвоение или растрату денежных средств череповчанину грозит до 2 лет лишения свободы.