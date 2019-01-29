Аферисты оформили кредит на паспорт вологжанина

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-29T10:16:08+03:00

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30-летний мужчина пострадал от действий мошенников, сообщает УМВД области. Вологжанин обратился с заявлением в полицию, когда нашел в почтовом ящике ведомость о задолженности. Сумма для гражданина показалась большой, а учитывая то, что он не брал никаких кредитов – вообще нереальной – 9 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейским удалось выяснить, что кредит на 3 тысячи рублей по чужим паспортным данным оформила пара аферистов: 41-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они ранее заключали небольшую сделку с задержанным, поэтому у них сохранились личные данные потерпевшего.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы каждому.