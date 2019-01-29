Вылечить суставы и сосуды помогут на «Телефоне здоровья» в Вологде
Дозвониться можно в среду и четверг с 15 до 16 часов
С врачами можно посоветоваться и по приему лекарственных средствФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 30 января, вологжанам помогут справиться с болезнями суставов. Врач-ревматолог Елена Крюкова сможет рассказать о профилактике и лечении тяжелыми недугами, также она знает, как облегчить состояние и эффективно распределить время для прохождения специалистов.
В последний день месяца, 31 января, речь пойдет о здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Иван Барашков поможет в лечении и профилактике гипертонии.
По данным вологодского Центра медпрофилактики, в указанные дни можно позвонить по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.