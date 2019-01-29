Подробности аварии на тепломагистрали под Великим Устюгом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-29T09:40:24+03:00

В отключенных домах проживает больше полумиллиона человек

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Количество многоквартирных домов, оставшихся без тепла, больше, чем указанно ранее. Всего сейчас «мерзнут» жильцы 25 пятиэтажек в деревне Кузино Великоустюгского района. О ЧП, когда КамАЗ зацепил главную тепломагистраль, «Комсомолка» сообщала сегодня в 2 часа ночи.

Напомним, что сейчас там проживает больше полумиллиона человек. На месте продолжают работать бригады спецслужб.