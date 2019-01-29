2019-01-29T01:08:22+03:00
Происшествия

В Вологодской области поселок остался без тепла

Авария произошла в поселке Кузино под Великим Устюгом
Иван Чухнин
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В 18:05 губернатор области Олег Кувшинников написал на своей странице в соцсети о ЧП в Великом Устюге: в 17:30 в поселке Кузино КамАЗ, груженый дровами, зацепил воздушную теплотрассу - главную магистраль, идущую от котельной.

В результате без тепла осталось 22 благоустроенных жилых дома, детский сад, школа и больница.

Почти 500 человек могли оказаться в размороженных домах.

Срочно начались восстановительные работы. Они уже завершены. Температура в поселке по заверению властей упала не значительно - в домах селян было не ниже +18 градусов.

На месте работали 30 человек,10 машин спецтехники.

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