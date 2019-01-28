На Окинина в Череповце на неделю перекроют движение автотранспорта

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-28T18:31:55+03:00

Доступ транспорта на прилегающие территории не ограничен

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Из-за прокладки водопровода на улице Окинина в городе металлургов будет перекрыто дорожное движение. Отрезок от улицы Пионерской до Остинской перекроют завтра утром. С 9 часов 29 января начнутся работы по прокладке сетей водопровода к зданию Череповецкого химико-технологического колледжа. Закончить работы коммунальщики обещают к 5 февраля.

Водителей сотрудники ГИБДД просят быть внимательными, выполнять сигналы регулировщиков и требования временных дорожных знаков, а также заранее выбирать пути объезда.