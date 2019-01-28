Вынесен суровый приговор убийцам бойца ММА в Великом Устюге

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-28T18:01:59+03:00

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В Великом Устюге вынесен приговор об убийстве 19-летнего посетителя ночного клуба в Великом Устюге .

Трое местных жителей признаны виновными в совершении убийства, пособничества к убийству (ст. 105 УК РФ и ст.ст.33,105 УК РФ), а один из них еще и в угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ).

Напомним, ночью 12 февраля 2017 года в одном из ночных клубов Великого Устюга - пабе "Дежнев" подсудимый поссорился с 19-летним посетителем заведения Денисом Роздрогову. Ранее молодой человек работал здесь охранником. В городе он был известен как спортсмен, курсант местного училища и детский тренер. Он вызвался охране помочь навести порядок. Однако дебошир не ограничился словами.

После ссоры он с друзьями съездил за ружьем. Вернувшись, прямо в холле заведения он прострелил парню ногу. Ранение бедра оказалось смертельным - юноша скончался на операционном столе.

Два приятеля подсудимого приняли в конфликте деятельное участие: один из них свозил стрелявшего на легковушке за ружьем, а в клубе, чтобы посетители не мешали стрелять, расчистил путь к потерпевшему.

Еще один из подсудимых помогал приятелю скрыться. Он угрожал охранникам клуба и находившимся в фойе людям пистолетом, стреляющим холостыми, но внешне похожим на боевое оружие. Его обезоружила охрана.

Всем трое признаны вменяемыми.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, подсудимые и их защитники, которых в общей сложности 11 человек, длительное время знакомились с материалами уголовного дела. Судебное рассмотрение дела длилось в течение года.

Ранее сообщалось, что обвиняемые пытались переложить вину на врачей.

Суд сегодня назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, 6,5 лет и 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.