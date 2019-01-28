Стали известны улицы Вологды, где появится дополнительное освещение

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-28T18:03:30+03:00

Количество светильников увеличится почти на 20 процентов

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Сформирован предварительный список улиц Вологды, где в 2019 году появится дополнительное освещение.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил об этом на пресс-конференции. Там могут быть построены дополнительные сети или проведена модернизация уже существующего освещения.

Напомним, губернатор Вологодской области заявил о программе «Светлые улицы Вологодчины», в соответствии с которой в области будет установлено 10 500 новых светильников.

В том числе 2000 - на территории областной столицы.

Был проведен мониторинг уличного освещения Вологды. Всего требуется ориентировочно построить около 60 км сетей и установить около 2000 светильников.

Также, по словам Сергея Воропанова, приняты во внимание обращения граждан.

На часть объектов пока нет проектной документации.

Как заявил Мэр города, все конкретные планы будут обсуждаться на Градсовете, который пройдет уже в феврале.

По предварительным данным, среди тех улиц, где станет светлее

- Старо-Кирилловское

шоссе;

- Осановский проезд;

- Говоровский проезд;

- мкр. Ананьино;

- мкр. Щеглино;

- участок ул. Псковской

- от ул. Возрождения до д. 15;

- а также участки ул.Возрождения от ул. Ярославской до ул. Новгородской;

- ул. Луговая; участок от ул. Канифольной до ул. Баранковской;

- Старое шоссе (от д. 3 до д. 9 и до ж/д путей);

- ул. Гагарина (от Окружного шоссе); ул. Конева (2 сторона);

- ул.Чернышевского (2 сторона);

- реконструкция освещения по ул. Можайского.

Сейчас в Вологде, включая Молочное, насчитывается 11 170 светильников и почти 409 км линий электропередач. При этом доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, составляет не менее 95 %.