У детской стоматологии в Вологде разбились две иномарки
Сегодня, 28 января, в Вологде на перекрестке улиц Горького – Добролюбова около 15 часов столкнулись две иномарки. ДТП произошло возле детской стоматологии. Одна из машин не уступила другой проезд.
У Toyota RAV-4 с вологодскими номерами сильные кузовные повреждения, у нее практически оторвано правое колесо. По предварительным данным, ее 58-летний водитель ехал на служебном кроссовере по улице Добролюбова.
В это же время, по улице Горького на автомобиле Nissan Note со знаками 29 региона ехал молодой человек.
По предварительным данным, в момент смены сигнала обе машины выехали на перекресток. От удара Nissan вынесло на тротуар, он врезался в дорожный знак, весь левый бок иномарки поврежден. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.
У обеих иномарок сработали подушки безопасности.
40-летняя пассажирка Nissan госпитализирована с травмами и подозрением на сотрясение головного мозга.
Авария на Горького - Добролюбова в Вологде.Светлана МАРКОВА