У детской стоматологии в Вологде разбились две иномарки

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-28T16:58:14+03:00

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Сегодня, 28 января, в Вологде на перекрестке улиц Горького – Добролюбова около 15 часов столкнулись две иномарки. ДТП произошло возле детской стоматологии. Одна из машин не уступила другой проезд.

У Toyota RAV-4 с вологодскими номерами сильные кузовные повреждения, у нее практически оторвано правое колесо. По предварительным данным, ее 58-летний водитель ехал на служебном кроссовере по улице Добролюбова.

В это же время, по улице Горького на автомобиле Nissan Note со знаками 29 региона ехал молодой человек.

По предварительным данным, в момент смены сигнала обе машины выехали на перекресток. От удара Nissan вынесло на тротуар, он врезался в дорожный знак, весь левый бок иномарки поврежден. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

У обеих иномарок сработали подушки безопасности.

40-летняя пассажирка Nissan госпитализирована с травмами и подозрением на сотрясение головного мозга.