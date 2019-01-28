2019-01-28T16:58:14+03:00
Происшествия

У детской стоматологии в Вологде разбились две иномарки

Одна из машин не уступила дорогу
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Добролюбова.ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Добролюбова.Фото: Иван Чухнин
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Сегодня, 28 января, в Вологде на перекрестке улиц ГорькогоДобролюбова около 15 часов столкнулись две иномарки. ДТП произошло возле детской стоматологии. Одна из машин не уступила другой проезд.

У Toyota RAV-4 с вологодскими номерами сильные кузовные повреждения, у нее практически оторвано правое колесо. По предварительным данным, ее 58-летний водитель ехал на служебном кроссовере по улице Добролюбова.

В это же время, по улице Горького на автомобиле Nissan Note со знаками 29 региона ехал молодой человек.

По предварительным данным, в момент смены сигнала обе машины выехали на перекресток. От удара Nissan вынесло на тротуар, он врезался в дорожный знак, весь левый бок иномарки поврежден. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

У обеих иномарок сработали подушки безопасности.

40-летняя пассажирка Nissan госпитализирована с травмами и подозрением на сотрясение головного мозга.

Авария на Горького - Добролюбова в Вологде.Светлана МАРКОВА

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