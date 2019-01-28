80-летняя бабушка сломала позвоночник на «зебре» в центре Вологды
Она переходила дорогу по правилам дорожного движения
Место аварии на улице ГерценаФото: Областной УГИБДД
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В минувшие выходные вологодская пенсионерка попала под машину на пешеходном переходе на Герцена. 26 января в 16:20 по центральной городской улице в сторону Предтеченской двигался автомобиль «Мазда-6». 31-летний водитель иномарки не остановился перед «зеброй» и сбил пожилую женщину.
У пострадавшей врачи диагностировали множественные переломы, в том числе, перелом 2-го шейного позвонка, лонной и седалищной кости.