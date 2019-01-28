15-летняя девочка забеременела под Вологдой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-28T14:00:21+03:00

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18-летний вологжанин осужден за интимную связь с несовершеннолетней девочкой. По данным следственного управления, молодой человек познакомился с 15-летней через интернет в 2015 году. Вскоре он стал встречаться со школьницей, а когда узнал, что его подруга забеременела, растерялся. Он ничего не ответил свой пассии, они поссорились и разошлись. Родителям он также не стал рассказывать о случившемся.

Вскоре об интимных встречах стало известно, и следователи возбудили уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Приговором суда житель города Сокола наказан 160-ю часами обязательных работ.