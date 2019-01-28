Культурист из Вологды попался на контрабанде

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-28T13:24:41+03:00

Культурист объяснил, что заказал вещества, чтобы увеличить мышечную массу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Он заказал сильнодействующие вещества по почте

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Запрещенные к ввозу в Россию сильнодействующие вещества заказал один из вологодских спортсменов. В почтовой посылке, которую подозреваемый заказал через интернет, найдены ампулы и таблетки общим весом более 17 грамм.

28-летний культурист объяснил, что заказал вещества, чтобы увеличить мышечную массу и рост силовых показателей.

За контрабанду сильнодействующих веществ на мужчину возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Полиция проверяет его причастность к аналогичным криминальным инцидентам.