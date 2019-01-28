13-летний мальчишка с братом устроил пожар в Вологодской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-28T12:55:40+03:00

Они играли со спичками у печки без присмотра взрослых

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Два мальчика 13 и 14 лет пострадали от огня, играя со спичками. Двоюродные братья устроили пожар в деревне Панкратовка Белозерского района. Накануне, 27 января, подростки вместе с одним из родителей днем ходили к знакомым в гости. Около 5 часов они отправились домой, где и произошло ЧП. Сигнал поступил из одноэтажного трехквартирного деревянного дома на улице Новой, 44.

Оставаясь дома без присмотра взрослых ребята начали играть со спичками и вовремя не смогли потушить искру, которая упала рядом с печью. Огонь начал быстро распространяться. По данным ГУ МЧС по Вологодской области, после вызова на улицу Новую прибыли 2 пожарных машины и 4 человека личного состава. До этого времени братья успели выйти из квартиры. Пламя удалось потушить, жилище спасти. Общая площадь пожара составила 3 кв метра, также закопчена вся внутренняя отделка помещений.

Оба несовершеннолетних получили ожоги лица, а у старшего 14-летнего школьника врачи диагностировали термический ожог правой пятки.

Сейчас юные вологжане получают медицинскую помощь, больше на пожаре никто не пострадал.