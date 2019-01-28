2019-01-28T12:58:50+03:00
Происшествия

Харовчанка хотела спасти сына от статьи и попалась с взяткой

Ее сын ударил полицейского у себя дома
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Харовском районе 59-летняя женщина подозревается в покушении на дачу полицейским взятки в 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Харовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении 59-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она заподозрена покушении на дачу взятки.

Как сообщают следователи, 8 декабря около 22 часов харовские участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный отделения уголовного розыска прибыли в поселок Харовского района для проведения проверок.

В одной из квартир жилого дома недовольный мужчина 1979 года рождения ударил одного из них.

Его родительница, женщина 1959 года рождения, попыталась спасти сына от ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Она решила дать денег полицейскому - все, что у нее было: 12 тысяч рублей.

Полицейские от денег отказались. А Следственный комитет РФ усмотрел в действиях 59-летней женщины признаки коррупционного преступления. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

39-летнему сыну уже предъявлено обвинение в совершении насилия в отношении представителя власти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15-летняя девочка забеременела под Вологдой
Культурист из Вологды попался на контрабанде
13-летний мальчишка с братом устроил пожар в Вологодской области
Трехлетний малыш попал в аварию под Череповцом
Двух офисных воришек задержали в Вологде
На Октябрьском проспекте в Череповце на ходу загорелась иномарка
Под Вологдой на трассе М-8 сгорел Мерседес Бенц
На Окружном шоссе Вологды вологжанка на ВАЗе врезалась в архангельский микроавтобус
Банный день: под Вологдой сгорели сразу две частные бани
Ярославец попался на краже акустической системы в Череповце
Под Вытегрой в аварии пострадали люди
"Рено Меган" врезался в КамАЗ в Череповце
Ушел с вещами: в Вологде ищут подростка
Поиски Даниила Репина под Вологдой были продолжены
Запахло взрывом: пьяный череповчанин зажег газ и заснул
Женщина на Форде отбросила автомобиль ДПС на внедорожник
Женщина на Форде отбросила автомобиль ДПС на внедорожник
У череповчанина, который должен 67 миллионов, сдали нервы из-за списанной тысячи
В Вологде на лице Клубова горел подъезд
ХК"Северсталь" проиграл "Витязю" в Подольске
Череповчане массово метают ножи и топоры
Крупнейшая котельная Вологды заплатила почти 200 миллионов рублей долга газовиками
Под Вельском в страшной аварии погибли двое вологжан
В Череповце внедорожник утащил на рельсы женщину
Суд обязал женщину вернуть материнский копитал
Два автомобиля столкнулись в Вологде на Окружном шоссе
Машине череповецкой реанимации ВАЗ не уступил дорогу
42-летний отморозок задушил пожилую соседку