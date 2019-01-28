Харовчанка хотела спасти сына от статьи и попалась с взяткой

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-28T12:58:50+03:00

Ее сын ударил полицейского у себя дома

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В Харовском районе 59-летняя женщина подозревается в покушении на дачу полицейским взятки в 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Харовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении 59-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она заподозрена покушении на дачу взятки.

Как сообщают следователи, 8 декабря около 22 часов харовские участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный отделения уголовного розыска прибыли в поселок Харовского района для проведения проверок.

В одной из квартир жилого дома недовольный мужчина 1979 года рождения ударил одного из них.

Его родительница, женщина 1959 года рождения, попыталась спасти сына от ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Она решила дать денег полицейскому - все, что у нее было: 12 тысяч рублей.

Полицейские от денег отказались. А Следственный комитет РФ усмотрел в действиях 59-летней женщины признаки коррупционного преступления. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

39-летнему сыну уже предъявлено обвинение в совершении насилия в отношении представителя власти.