2019-01-28T09:48:02+03:00
Происшествия

Трехлетний малыш попал в аварию под Череповцом

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Мальчик находится под наблюдением врачейМальчик находится под наблюдением врачейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром 27 января на 10-м километре трассы Череповец Белозерск произошло ДТП. Около 10 часов утра 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 столкнулся с таким же ВАЗом двенадцатой модели. От удара машину отбросило на барьерное ограждение. В салоне 39-летнего хозяина авто на заднем детском сидении находился 3-летний мальчик.

Сейчас пострадавший в аварии ребёнок госпитализирован и находится под наблюдением медиков детской больнице №4 г. Череповца.

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