2019-01-28T09:38:05+03:00
Происшествия

Двух офисных воришек задержали в Вологде

Возбуждено уголовное дело
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Из офиса были украдены компьютерный стол и огнетушительИз офиса были украдены компьютерный стол и огнетушительФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Об ограблении одного из вологодских офисов сотрудникам полиции сообщили за несколько часов до повторного ЧП. Двое молодых людей агрессивно вели себя на улице, ругались с водителем припаркованного на Советском проспекте у дома №72 авто и вскоре начали избивать мужчину.

За хозяина иномарки решил вступиться находившийся рядом сотрудник Росгвардии. Он позвонил в дежурную часть УМВД и бросился разнимать потасовку. Когда 18 и 20-летнего нарушителя порядка задержали, то выяснилось, что подвыпившие хулиганы совпадают по данным с полученной пару часов назад ориентировкой. По данным областного УМВД, в расположенном рядом офисе были украдены компьютерный стол и огнетушитель.

Сейчас на задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

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