На Октябрьском проспекте в Череповце на ходу загорелась иномарка
Машина не подлежит восстановлению
Фото Анатолия Флоерара
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Накануне днем. 27 января, на полном ходу загорелся автомобиль. ЧП произошло на Октябрьском проспекте города металлургов рядом с ТЦ «Окей». Первые фотографии горящего открытым пламенем «Пежо 605» появились в соцсетях около половины пятого. В комментариях тут же сообщили о возникшей на дороге пробке.
ЧП на Октябрьском проспектеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Как стало известно, машина уничтожена полностью. На месте работали пожарные, полиция и спасатели.
Фото Святослава Садырина
Сейчас устанавливается причина ЧП и сумма ущерба. О пострадавших на данный момент официальной информации нет.
Фото Святослава Садырина