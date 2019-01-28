На Октябрьском проспекте в Череповце на ходу загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-28T09:07:08+03:00

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Накануне днем. 27 января, на полном ходу загорелся автомобиль. ЧП произошло на Октябрьском проспекте города металлургов рядом с ТЦ «Окей». Первые фотографии горящего открытым пламенем «Пежо 605» появились в соцсетях около половины пятого. В комментариях тут же сообщили о возникшей на дороге пробке.

ЧП на Октябрьском проспектеФото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как стало известно, машина уничтожена полностью. На месте работали пожарные, полиция и спасатели.

Фото Святослава Садырина

Сейчас устанавливается причина ЧП и сумма ущерба. О пострадавших на данный момент официальной информации нет.