Под Вологдой на трассе М-8 сгорел Мерседес Бенц

27 Янв. 20:01 2019-01-27T20:01:13+03:00

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Под Вологдой на трассе М-8 сгорел автомобиль. Как сообщает ГИБДД по Вологодскому району, это произошло на 448 км автодороги Москва - Вологда, неподалеку от поворота на Надеево.

Когда инспекторы ДПС подъехали к автомашине, она уже горела открытым пламенем. Без пожарных ликвидировать возгорание не представлялось возможным - потушить пожар можно было только со спецтехникой. Сотрудники полиции ограничили проезд, полностью не перекрывая его, обеспечивая безопаснность другим участникам движения.

Автомобиль «Мерседес Бенц» сгорел полностью, люди не пострадали.