2019-01-27T16:14:45+03:00
Происшествия

На Окружном шоссе Вологды вологжанка на ВАЗе врезалась в архангельский микроавтобус

В аварии пострадал ребенок и три женщины
Иван Чухнин
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Авария произошла 26 января, около 16:30, на 7-м километре обхода Вологды.

Автомобиль «Лада Гранта» двигался со стороны улицы Ананьинской в направлении Сокола. Его водитель, 61-летняя жительница Вологды, не справилась с управлением и ее авто выскочило на встречку. Там двигался микроавтобус «Форд Транзит», за рулем его находилась 50-летняя жительница Архангельской области.

Водитель -вологжанка оказалась в реанимации. Водитель «Форда» и ее пассажиры - женщине и четырехлетнему малыш - получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Все водители были трезвыми, все были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился в автокресле, сообщает Управление ГИБДД по Вологодской области.

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