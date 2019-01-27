2019-01-27T13:04:27+03:00
Происшествия

Банный день: под Вологдой сгорели сразу две частные бани

Один пожар произошел в Майском поселении, второй - в Вологде
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Две бани сгорели под Вологдой. Один пожар зафиксирован в Майском сельском поселении, второй – в садовом товариществе "Черемушки"..

В деревне Прибытково баня загорелась 26 января в 12.40. На место выехали 2 единицы техники. У здания сгорела кровля, повреждена отделка. Площадь пожара составила 18 кв.м. Причиной ЧП стала неисправность печного отопления.

О ликвидации пожара пожарные сообщили в 13:29.

Баня не была застрахована, ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Вторая баня загорелась в товариществе «Черемушки-3». В начале пятого часа утра на место выехали пожарные. Огонь утичтожил кровлю и мансарду, повреждена внутренняя отделка.

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