Ярославец попался на краже акустической системы в Череповце

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-27T12:43:52+03:00

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В Череповце в торговом центре на Шекснинском проспекте произошла кража. Покупатель выбрал акустическую систему, сумел оторвать антикражный чип, а товар спрятал под одежду.

Он прошел мимо кассы. Но тут охранники магазина нажали тревожную кнопку. На место выехали бойцы Управления Росгвардии по Вологодской области.

Вороишкой оказался ранее неоднократно судимый житель Ярославской области 1981 года рождения. Он пояснил, что украл акустическую систему для сына. Но было выяснено, что мужчина живет один.

Гастролер был передан сотрудникам полиции: они должны установить его причастность в совершении подобных краж.

В отношении его составлен материал об административном правонарушении по статье 7.27 УК РФ (Мелкое хищение).