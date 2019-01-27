2019-01-27T11:53:48+03:00
Происшествия

Под Вытегрой в аварии пострадали люди

Четверо человек оказались на больничной койке
Иван Чухнин
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Под Вытегрой на трассе пострадали четыре человека. 26 января, в 15:30 на 296 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск произошло стролкновение.

50-летняя водитель на легковушке ВАЗ-2112 выезжала со второстепенной дороги. По главной двигался автомобиль «Лада Калина», которым управлял молодой человек 1993 года рождения. Водитель ВАЗ не предоставила преимущество при движении, произошло столкновение. В результате пострадала женщина - водитель ВАЗ, два ее пассажира (52-летняя женщина и 59-летний мужчина), а также 22-летняя девушка - пассажирка «Лады».

Все пострадавшие были госпитализированы в Вытегру, в районную больницу, сообщает областное Управление ГИБДД.

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