Под Вытегрой в аварии пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-27T11:53:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Вытегрой на трассе пострадали четыре человека. 26 января, в 15:30 на 296 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск произошло стролкновение.

50-летняя водитель на легковушке ВАЗ-2112 выезжала со второстепенной дороги. По главной двигался автомобиль «Лада Калина», которым управлял молодой человек 1993 года рождения. Водитель ВАЗ не предоставила преимущество при движении, произошло столкновение. В результате пострадала женщина - водитель ВАЗ, два ее пассажира (52-летняя женщина и 59-летний мужчина), а также 22-летняя девушка - пассажирка «Лады».

Все пострадавшие были госпитализированы в Вытегру, в районную больницу, сообщает областное Управление ГИБДД.