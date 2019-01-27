"Рено Меган" врезался в КамАЗ в Череповце
Авария произошла на улице Мира
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ДТП произошло 26 января в Череповце. Водитель "Рено Меган" не справился с управлением. Автомобиль выскочил на встречку, где двигался КамАЗ. Им управлял шофер 1968 года рождения.
В столкновении пострадал 23-летний молодой человек, который находился в салоне иномарки.
С травмами различной степени тяжести карета скорой помощи доставила егго в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.