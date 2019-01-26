2019-01-26T21:30:28+03:00
Происшествия

Ушел с вещами: в Вологде ищут подростка

Он одет в черную куртку и черные джинсы
Иван Чухнин
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Информацию о подростке распространяют волонтеры.Информацию о подростке распространяют волонтеры.
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В Вологде поисковики сообщают о пропавшем подростке.

15-летний Александр Попов ушел 21 января из дома на улице Гагарина и пропал. Его рост -175-180 сантиметров, был одет в черную куртку и черные джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел сумку с вещами, телефон, банковские карточки.

Все, кто что-либо знает о молодом человека, просьба сообщить в полицию или волонтерам.

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