Ушел с вещами: в Вологде ищут подростка

СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-26T21:30:28+03:00

Он одет в черную куртку и черные джинсы

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В Вологде поисковики сообщают о пропавшем подростке.

15-летний Александр Попов ушел 21 января из дома на улице Гагарина и пропал. Его рост -175-180 сантиметров, был одет в черную куртку и черные джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел сумку с вещами, телефон, банковские карточки.

Все, кто что-либо знает о молодом человека, просьба сообщить в полицию или волонтерам.