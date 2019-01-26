Поиски Даниила Репина под Вологдой были продолжены

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-26T20:05:51+03:00

Но они вновь не принесли результатов

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Тысячи вологжан следят за поисками 27-летнего молодого человека - Данил Репин исчез 10 января.

Сегодня на место вновь выезжали посиковики. Общий сбор не был объявлен - очень сложные погодные условия и серьезные нагрузки не под силу неподготовленным людям.

На место, где в Даниила зафиксировали видеокамеры, к деревне Шеломово, что чуть западнее поселка Глвый Источник, прибыли поисковики из Череповца и Сокола.

Как пишут поисковики "ЮК-СПАСа" (г.Сокол),"отработали ещё одну зону, где предположительно мог пройти Даниил, не попав на камеры....

Вдоль берега реки Тошни, захватывая поля и перелески, прошли до трассы А114 (Вологда - Новая Ладога) , обследовали дачи в Шеломово, обочину трассы А114 (в районе Палагино) и ручей у дороги... Прочес местности осложняет глубокий снег и холод."

К сожалению, Даниил не найден.

На место выезжали дачники, чтобы проверить свои дома и бани - места, где мог бы укрыться от холода Даниил. Они расклеивают ориентировки, распрашивают людей, обходят окрестности.

В прошлые выходные поисковики "Азимута" и "ЮК-СПАСА" исследовали Шеломово и реку Тошню - во льду появились проруби. Но никаких следов Даниила не было найдено.

Подробности ЗДЕСЬ.