Запахло взрывом: пьяный череповчанин зажег газ и заснул
Спасателям пришлось выломать дверь
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Почувствовав запах газа, жильцы многоквартирного дома не на шутку встревожились.
Они позвонили газовикам и в МЧС.
На место, в дом №46 на улице Юбилейной Череповца, выехали специалисты. Спасателям пришлось выламывать дверь, чтоб попасть в квартиру, из которой шел газ.
Внутри находился нетрезвый 49-летний мужчина. Он был пьян. Решив приготовить себе еду, он поставил на огонь кастрюлю. Содержимое ее вылилось на конфорку, огонь погас, а газ продолжил поступать. Сложно представить, чем бы все закончилось, если бы не бдительность жильцов.