Женщина на Форде отбросила автомобиль ДПС на внедорожник
Все машины получили кузовные повреждения
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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Великом Устюге.Оно призошло, так как женщина за рулем не увидела полицейскую машину.
ДТП с участием спецавтомобиля ДПС произошло 25 января в 12:20 около дома № 42 по улице Павла Покровского.
35-летняя автомобилистка на Форде Фокус выезжала задним ходом с парковки и столкнулась с полицейской машиной. Машина ДПС Лада Гранта от удара врезалась в стоящий на обочине кроссовер BMW Х3.
В результате все три машины получили кузовные повреждения.