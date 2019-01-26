Женщина на Форде отбросила автомобиль ДПС на внедорожник

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-26T12:49:29+03:00

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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Великом Устюге.Оно призошло, так как женщина за рулем не увидела полицейскую машину.

ДТП с участием спецавтомобиля ДПС произошло 25 января в 12:20 около дома № 42 по улице Павла Покровского.

35-летняя автомобилистка на Форде Фокус выезжала задним ходом с парковки и столкнулась с полицейской машиной. Машина ДПС Лада Гранта от удара врезалась в стоящий на обочине кроссовер BMW Х3.

В результате все три машины получили кузовные повреждения.