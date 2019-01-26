2019-01-26T12:36:50+03:00
Происшествия

У череповчанина, который должен 67 миллионов, сдали нервы из-за списанной тысячи

Он ругался и пинал судебных приставов
Иван Чухнин
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Череповчанин пришел к судебным приставам и устроил истерику из-за списанной тысячи рублей.

57-летний мошенник, которого суд обязал выплатить обманутым клиентам 67 млн. рублей, пришел к судебным приставам и стал разбираться из-за списанной с его карты тысячи рублей. Он нервничал, а войдя в раж, ругался и кричал. На просьбу покинуть помещение нервный гражданин не отреагировал. А когда его выводили, он сопротивлялся и пинал приставов.

Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

За дебош ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

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