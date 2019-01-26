В Вологде на лице Клубова горел подъезд
На лестничной клетке загорелся ящик с овощами
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В Вологде произошел пожар - огонь вспыхнул в подъезде жилого дома.
Звонок дежурному поступил в 3:33. На место, в дом на улице Клубова, 21, спустя 10 минут прибыли пожарные - 14 человек и 5 автоцистерн. На лестничной клетке горел ящик для хранения овощей.
Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Из дома было эвакуировано 5 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Вологодской области.