В Вологде на лице Клубова горел подъезд

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-26T12:26:01+03:00

На лестничной клетке загорелся ящик с овощами

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В Вологде произошел пожар - огонь вспыхнул в подъезде жилого дома.

Звонок дежурному поступил в 3:33. На место, в дом на улице Клубова, 21, спустя 10 минут прибыли пожарные - 14 человек и 5 автоцистерн. На лестничной клетке горел ящик для хранения овощей.

Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Из дома было эвакуировано 5 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Вологодской области.