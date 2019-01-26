ХК"Северсталь" проиграл "Витязю" в Подольске
Это второе поражение за три дня
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В подмосковном Подольске "Северсталь" проиграла "Витязю". Матч состоялся 15 января.
Первую шайбу на 18-й минуте забросил нападающий «Северстали» Джефф Кинрад. Во втором периоде счет увеличили Владислав Кодола и Сергей Монахов.
Но затем в нападение пошли "Витязи". Нападающий хозяев Борна Рендулич, Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров забросили в общей сумме пять шайб. Итог: 5:3 в пользу «Витязя».
Несколько дней назад, 23 января, в Москве "Северсталь" проиграла «Спартаку».