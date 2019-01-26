2019-01-26T12:11:20+03:00
Спорт

ХК"Северсталь" проиграл "Витязю" в Подольске

Это второе поражение за три дня
Иван Чухнин
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В подмосковном Подольске "Северсталь" проиграла "Витязю". Матч состоялся 15 января.

Первую шайбу на 18-й минуте забросил нападающий «Северстали» Джефф Кинрад. Во втором периоде счет увеличили Владислав Кодола и Сергей Монахов.

Но затем в нападение пошли "Витязи". Нападающий хозяев Борна Рендулич, Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров забросили в общей сумме пять шайб. Итог: 5:3 в пользу «Витязя».

Несколько дней назад, 23 января, в Москве "Северсталь" проиграла «Спартаку».

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