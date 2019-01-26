Череповчане массово метают ножи и топоры

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-26T11:24:09+03:00

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В субботу, 26 января, в стрелковом тире на проспекте Победы проходит турнир по метанию ножей и топоров.

В соревнованиях могут принять участие все - как мужчины, так и женщины.

Для всех желающих приготовлены три дистанции для бросков – 3,5 и 7 метров. Участник должен сделать два пробных броска, а затем зачетные - на это дается не более одной минуты.

Участие в турнире самое необременительное - оно бесплатно и доступно всем, достаточно пройти регистрацию.