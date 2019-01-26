Череповчане массово метают ножи и топоры
Там проходит спортивный турнир
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В субботу, 26 января, в стрелковом тире на проспекте Победы проходит турнир по метанию ножей и топоров.
В соревнованиях могут принять участие все - как мужчины, так и женщины.
Для всех желающих приготовлены три дистанции для бросков – 3,5 и 7 метров. Участник должен сделать два пробных броска, а затем зачетные - на это дается не более одной минуты.
Участие в турнире самое необременительное - оно бесплатно и доступно всем, достаточно пройти регистрацию.