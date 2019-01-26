Крупнейшая котельная Вологды заплатила почти 200 миллионов рублей долга газовиками

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-26T11:15:30+03:00

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«Западная котельная» полностью рассчиталась с долгами за потребленный газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Вологда». Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма составила почти 200 миллионов рублей.

Западная котельная снабжает теплом 1-й микрорайон ГПЗ-23, часть города между улицами Преображенская и Ленинградская, а также частично 2-й, 3-й и 4-й микрорайоны.

Она вырабатывает около 20% всего теплопотребления Вологды.