2019-01-26T11:15:30+03:00
Экономика

Крупнейшая котельная Вологды заплатила почти 200 миллионов рублей долга газовиками

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Западная котельная» полностью рассчиталась с долгами за потребленный газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Вологда». Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма составила почти 200 миллионов рублей.

Западная котельная снабжает теплом 1-й микрорайон ГПЗ-23, часть города между улицами Преображенская и Ленинградская, а также частично 2-й, 3-й и 4-й микрорайоны.

Она вырабатывает около 20% всего теплопотребления Вологды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Череповчане массово метают ножи и топоры
Под Вельском в страшной аварии погибли двое вологжан
В Череповце внедорожник утащил на рельсы женщину
Суд обязал женщину вернуть материнский копитал
Два автомобиля столкнулись в Вологде на Окружном шоссе
Машине череповецкой реанимации ВАЗ не уступил дорогу
42-летний отморозок задушил пожилую соседку
В Череповце подожгли дорогостоящую иномарку
Продавец салона сотовой связи попался на жульничестве
В Вологде лесозаготовитель не уплатил около 6,3 млн налога
Череповчанин сдал водителя грузовика, принявшего наркотик, полиции
Устюжанин застрелил одноклассника из охотничьего ружья
В Москве пропала ценнейшая вологодская икона
Конец эпохи: в Вологде отключают проводное радио в 408 домах
В Вологде из горящей четырехэтажки спасли 12 человек
40-летнего браконьера, убившего лося, осудили
На трассе Вологда - Новая Ладога дотла сгорела легковушка
В Череповце неизвестный расстрелял студента
ДТП на ночной трассе: упавшее с лесовоза бревно пробило кузов легковушки
Автор памятника Николаю Рубцову в Вологде стал академиком
Несовершеннолетние пойдут под суд за попытку угона иномарки
В городе металлургов 73-летнего пенсионера рядом с "зеброй" сбил фургон
В Череповце нездоровый человек "заминировал" предприятие
В Вологде на улице Герцена сбита пенсионерка
В сокольской кадетской школе открылась виртуальная концертная площадка
Череповецкой управляющей компании антимонопольщики указали на нарушение закона "О рекламе"
В общежитии на улице Мальцева 23-летний вологжанин забил непрошенного гостя