Под Вельском в страшной аварии погибли двое вологжан
Их автомобиль врезался в грузовик
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В аврии под Вельском погибли двое вологжан. Их машина попала под фуру.
Авария произошла 24 января. По неустановленной причине «Toyota» вылетела на встречку. Там двигался грузовик «MAN».
В легковушке находились двое жителей Верховажья и собака. Из выкинуло на проезжую часть, люди умерли от травм, а собака в шоковом состоянии убежала в лес.
У водителя грузовика, который от удара перевенуло, травмы. Как сообщает сайт УМВД Архангельской области, два часа движение по трассе было перекрыто.