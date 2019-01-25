В Череповце внедорожник утащил на рельсы женщину
Из-под колес ее могли вытащить только спасатели
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ЧП случилось 25 января, около полудня на проспекте Победы в Череповце. Женщина переходила дорогу около остановки «Красный ткач». Она шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Но на красный свет выехал 45-летний водитель на автомобиле «Мицубиси Паджеро». Скорость была такова, что пенсионерку под кузовом вынесло на трамвайный путь, ее не смогли достать из-под колес до прибытия спасателей.
Движение трамваев по одому из путей оказалось парализованным.
У женщины - сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча, многочислекнные ушибы и рваные раны. Она доставлена в больницу, сообщают сотрудники ГИБДД.