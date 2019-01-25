Суд обязал женщину вернуть материнский копитал

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-25T15:48:50+03:00

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Жительницу Череповецкого района засятавят вернуть материнский капитал в Пенсионный фонд РФ. Такое решение принял суд.

28-летняя женщина родила второго ребенка и в 2014 году получила сертификат на материнский капитал. В апреле 2017 года она подала в Пенсионный фонд с заявление, что хочет оплатить сертификатом покупку комнаты. Что в 2017 году и было сделано.

Как выяснилось, долевую собственность на ребенка она так и не оформила, а потом комнату и вовсе продала.

По мнению специалистов, это нецелевое использование средств и ущемление прав несовершеннолетних.

В результате с женщины в бюджет ПФР будут взысканы 408 тысяч рублей, сообщает прокуратура Вологодской области.