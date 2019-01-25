Два автомобиля столкнулись в Вологде на Окружном шоссе
Травмированы трое
Изменить размер текста:
Два легковых автомобиля столкнулись 24 января в час пик на Окружном шоссе. Около 17 часов у дома №11-а не смогли разъехаться
По предварительным данным, 47-летний водитель «ВАЗ-21213» выезжал из двора. По главной шла «Шкода Октавия», за рулем которой находился 33-летний мужчина.
В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 26-летняя пассажирка «Шкоды».
Они осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.