2019-01-25T15:40:18+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Вологде на Окружном шоссе

Травмированы трое
Иван Чухнин
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Два легковых автомобиля столкнулись 24 января в час пик на Окружном шоссе. Около 17 часов у дома №11-а не смогли разъехаться

По предварительным данным, 47-летний водитель «ВАЗ-21213» выезжал из двора. По главной шла «Шкода Октавия», за рулем которой находился 33-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 26-летняя пассажирка «Шкоды».

Они осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

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