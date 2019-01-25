Машине череповецкой реанимации ВАЗ не уступил дорогу

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-25T10:42:54+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с автомобилем реанимации случилось в пятницу утром на пересечении улицы Годовикова и Шекснинского проспекта в Череповце.

Около торгового центра «Июнь» автомобиль реанимации двигался с включенными маячками и сиреной в сторону Октябрьского проспекта.

ВАЗ-2113 на зеленый свет пересекал перекресток в сторону улицы Рыбинской. За рулем находился 50-летний водитель.

Реанимация ехала на перекрестке на красный свет, легковушка не уступила ей дорогу.

При столкновении никто не пострадал.