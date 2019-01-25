Машине череповецкой реанимации ВАЗ не уступил дорогу
Произошло столкновение
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ДТП с автомобилем реанимации случилось в пятницу утром на пересечении улицы Годовикова и Шекснинского проспекта в Череповце.
Около торгового центра «Июнь» автомобиль реанимации двигался с включенными маячками и сиреной в сторону Октябрьского проспекта.
ВАЗ-2113 на зеленый свет пересекал перекресток в сторону улицы Рыбинской. За рулем находился 50-летний водитель.
Реанимация ехала на перекрестке на красный свет, легковушка не уступила ей дорогу.
При столкновении никто не пострадал.