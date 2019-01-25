2019-01-25T10:30:48+03:00
Происшествия

42-летний отморозок задушил пожилую соседку

Вину установили по запаху на платке
Иван Чухнин
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ЧП случилось ночью на 3 мая 2018 года в Тотьме. Днем сотрудник социальной службы обнаружил тело пожилой подопечной, решив, что она скончалась от старости женщина позвонила в скорую помощь. Однако медики вызвали полицию.

Исследовав тело, они выявили следы удушения на шее, Убийцу долго искали. Под подозрение попал внук пенсионерки, но у него оказалось алиби.

В результате был задержан, 43-летний ранее судимый за кражи вологжанин. В тот день он гостил у своей матери, которая жила по соседству с убитой.

Исследования подтвердили подозрения - на головном платке погибшей обнаружены устойчивые запаховые следы подозреваемого.

Свою вину тот не признал. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает следственный комитета Российской Федерации по Вологодской области.

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