2019-01-25T10:07:59+03:00
Происшествия

В Череповце подожгли дорогостоящую иномарку

У нее выгорел моторный отсек
Иван Чухнин
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В Черепрвце ночью сожгли иномарку: информация о пожаре - горела «Тойота Камри» - поступила в 03:39.

В 3:52 пожарные доложили о том, что огонь был ликвидирован.

С возгоранием на улице Первомайской сражались 8 пожарных, выезжали 2 единицы техники. Огонь успел уничтожить моторный отсек, повредил лакокрасочное покрытие кузова. Ущерб от пожара, нанесенный хозяину иномарки 2004 года выпуска, устанавливается. Причиной возгорания назван поджог.

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