Продавец салона сотовой связи попался на жульничестве

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-25T09:48:05+03:00

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В салоне сотовой связи продавец вписал в кредитный договор смарт-часы. Однако сделал это тайно от покупателя, а вещь забрал себе.

37-летний житель Череповца купил в кредит в салоне дорогой смартфон, он, не читая, подписав все нужные документы. И лишь дома обратил внимание, что ему не дали товарный чек и а в подписанном договоре обнаружил проданные ему смарт-часы, которых он не получил.

В магазине ему ничего не смогли пояснить, так что череповчанин обратился в полицию.

По подозрению в мошенничестве был задержан 25-летний продавец. Он признался, что обманул покупателя. Гаджет стоимостью шесть тысяч рублей он пррисвоил.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ему грозит до двух лет колонии.