В Вологде лесозаготовитель не уплатил около 6,3 млн налога
Почти 6,3 миллионов рублей налога на добавленную стоимость задолжал руководитель лесозаготовительной фирмы в Вологде.
Для этого 47-летний житель Иваново подделал документы и включил их в налоговую декларацию.
Однако свою вину он не признал. Но неофициальные записи о поставщиках лесоматериалов говорили о реальном положении дел. Бизнесмен предпринял попытку вывезти серую бухгалтерию из офиса. Но следователи четко сработали и изъяли вещественные доказательства.
В итоге на лесозаготовительную технику предпринимателя стоимостью 8 млн рублей и 500 тыс. рублей, обнаруженные в офисе, был наложен арест.
Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.
Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.