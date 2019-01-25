2019-01-25T09:31:33+03:00
Экономика

В Вологде лесозаготовитель не уплатил около 6,3 млн налога

Иван Чухнин
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Почти 6,3 миллионов рублей налога на добавленную стоимость задолжал руководитель лесозаготовительной фирмы в Вологде.

Для этого 47-летний житель Иваново подделал документы и включил их в налоговую декларацию.

Однако свою вину он не признал. Но неофициальные записи о поставщиках лесоматериалов говорили о реальном положении дел. Бизнесмен предпринял попытку вывезти серую бухгалтерию из офиса. Но следователи четко сработали и изъяли вещественные доказательства.

В итоге на лесозаготовительную технику предпринимателя стоимостью 8 млн рублей и 500 тыс. рублей, обнаруженные в офисе, был наложен арест.

Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.

Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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