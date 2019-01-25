2019-01-25T09:17:06+03:00
Происшествия

Череповчанин сдал водителя грузовика, принявшего наркотик, полиции

Тот заснул прямо в машине ДПС
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером, в четверг на улице Сталеваров в Череповце один из водителей заметил что водитель грузовика неадекватно себя ведет. Он позвонил в дежурную часть полиции.

К спортивному центру прибыл наряд ДПС, полиция увидела, что грузовик МАЗ пытается выехать из тупика задним ходом.

У водителя проверили документы. При этом 26-летний череповчанин вёл себя странно. Так что ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался и ... уснул в автомобиле ГИБДД.

В личных вещах мужчины, в пачке из-под сигарет, был найден пластиковый контейнер с веществом белого цвета.

Находка отправлена на экспертизу, которая показала, что это метилэфедрон общей массой 0,347 грамма.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Водитель будет лишен прав и оштрафован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
42-летний отморозок задушил пожилую соседку
В Череповце подожгли дорогостоящую иномарку
Продавец салона сотовой связи попался на жульничестве
В Вологде лесозаготовитель не уплатил около 6,3 млн налога
Устюжанин застрелил одноклассника из охотничьего ружья
В Москве пропала ценнейшая вологодская икона
Конец эпохи: в Вологде отключают проводное радио в 408 домах
В Вологде из горящей четырехэтажки спасли 12 человек
40-летнего браконьера, убившего лося, осудили
На трассе Вологда - Новая Ладога дотла сгорела легковушка
В Череповце неизвестный расстрелял студента
ДТП на ночной трассе: упавшее с лесовоза бревно пробило кузов легковушки
Автор памятника Николаю Рубцову в Вологде стал академиком
Несовершеннолетние пойдут под суд за попытку угона иномарки
В городе металлургов 73-летнего пенсионера рядом с "зеброй" сбил фургон
В Череповце нездоровый человек "заминировал" предприятие
В Вологде на улице Герцена сбита пенсионерка
В сокольской кадетской школе открылась виртуальная концертная площадка
Череповецкой управляющей компании антимонопольщики указали на нарушение закона "О рекламе"
В общежитии на улице Мальцева 23-летний вологжанин забил непрошенного гостя