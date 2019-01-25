Череповчанин сдал водителя грузовика, принявшего наркотик, полиции
Вечером, в четверг на улице Сталеваров в Череповце один из водителей заметил что водитель грузовика неадекватно себя ведет. Он позвонил в дежурную часть полиции.
К спортивному центру прибыл наряд ДПС, полиция увидела, что грузовик МАЗ пытается выехать из тупика задним ходом.
У водителя проверили документы. При этом 26-летний череповчанин вёл себя странно. Так что ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался и ... уснул в автомобиле ГИБДД.
В личных вещах мужчины, в пачке из-под сигарет, был найден пластиковый контейнер с веществом белого цвета.
Находка отправлена на экспертизу, которая показала, что это метилэфедрон общей массой 0,347 грамма.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Водитель будет лишен прав и оштрафован.