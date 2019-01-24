Устюжанин застрелил одноклассника из охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-24T18:37:50+03:00

Ему присудили 10 лет строгого режима

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Стрельба с трагической развязкой произошла в поселке Полдарса Великоустюгского района Вологодской области.

5 июля прошлого года 56-летний мужчина поссорился со своим бывшим одноклассником. Пьяный скандал перешел в драку: хозяин дома, где проходило застолье, грубо вытолкал гостя на улицу.

Но этим он не ограничился, а сбегал за ружьем, зарядил его и, открыв дверь, выстрелил в упор.

Картечь пришлась в шею и грудь, раны были смертельными.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 23 января обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В пользу жены и сына убитого взыскано 830 тысяч рублей.