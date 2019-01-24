Устюжанин застрелил одноклассника из охотничьего ружья
Ему присудили 10 лет строгого режима
-Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Стрельба с трагической развязкой произошла в поселке Полдарса Великоустюгского района Вологодской области.
5 июля прошлого года 56-летний мужчина поссорился со своим бывшим одноклассником. Пьяный скандал перешел в драку: хозяин дома, где проходило застолье, грубо вытолкал гостя на улицу.
Но этим он не ограничился, а сбегал за ружьем, зарядил его и, открыв дверь, выстрелил в упор.
Картечь пришлась в шею и грудь, раны были смертельными.
Как сообщает пресс-служба областного суда, 23 января обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В пользу жены и сына убитого взыскано 830 тысяч рублей.