2019-01-24T17:51:37+03:00
Происшествия

В Москве пропала ценнейшая вологодская икона

Эксперты оценили ее в 40 миллионов рублей
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Из Государственного исторического музея исчез ценнейший экспонат - икона XVI века. Пропала редкая икона «Богоматерь Смоленская Шуйская», которая была перевезена в столичный музей из Вологды.

Как сообщают музейные работники, в августе 2018 года экспонат вернулся в фонды после экспонирования в Мурманском художественном музее.

Спустя время, когда икону хотели достать для новой выставки, оказалось, что она исчезла. Время ее пропажи точно неизвестно.

Заявление музейщиков поступило 24 января 2019 года. Полиция начала поиски уникального экспоната. Ущерб оценен в 40 миллионов рублей. Одновременно раритет ищут и музейщики - в фондах музея около 30 тысяч бесценных сокровищ.

"Уже более года фонды отдела древнерусской живописи находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища", — сообщает о возможной потере раритета на своих площадях пресс-служба музея.

Пропавшая икона была написана в Вологде во второй половине XVI века. Это один из так называемых списков иконы Смоленской Божией Матери. Об оригинале известно, что он был написан «во избавление от моровой язвы» (то есть от чумы), бушевавшей в XVI веке на территории нынешней европейской части России, и считался чудотворным.

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